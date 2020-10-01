Камболов: хочется увидеть грандов у себя в городе

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Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился эмоциями от выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, а также рассказал, с кем хотел бы сыграть на этой стадии турнира.
Камболов: хочется увидеть грандов у себя в городе
  • © fckrasnodar.ru

«Все видели, что был очень тяжелый матч. И психологически справились, и ребята все молодцы, собрались. Доказали, что мы команда. Кого я бы хотел видеть в соперниках? Конечно, хочется увидеть грандов у себя в городе. Можно, к примеру, «Ювентус». Я посвящаю победу в первую очередь родителям и всем болельщикам, кто болел за нас», — цитирует Камболова Sport24.

На стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» по сумме двух матчей обыграл греческий ПАОК. Для «быков» это дебютный выход в на групповой этап самого престижного еврокубкового турнира.

Ранее Уткин прокомментировал победу «Краснодара» над ПАОКом.

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