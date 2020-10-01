Историческая жеребьёвка: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
- Reuters
- © Eric Gaillard
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01 октября 2020
На этом церемония жеребьёвки подошла к концу. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов, который стартует 20 октября!
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Наконец, лучшим футболистом по итогам сезона УЕФА признал Роберта Левандовски, забившего в минувшем розыгрыше ЛЧ 15 мячей! Его имя назвал лично президент организации Александер Чеферин. Для поляка это некая сатисфакция за отменённый «Золотой мяч», который он вполне мог взять.
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Ну и предпоследнюю индивидуальную награду сегодня получает Ханс-Дитер Флик. Наставник «Баварии» признан лучшим тренером!
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Полные результаты жеребьёвки:
Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»
Группа B: «Реал», «Шахтёр», «Интер», «Боруссия» М
Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»
Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланн»
Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»
Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»
Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош»
Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир»
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«Краснодар» в рамках квартета E встретится с «Севильей», «Челси» и «Ренном». Также неплохой жребий!
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«Зенит» сыграет в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». Неплохой расклад!
Как вам? #UCLdraw#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/Q4p0CvMret— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 1, 2020
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«Локомотив» вытаскивают вторым. И железнодорожники попадают в группу А к «Баварии», «Атлетико» и «Зальцбургу». Мягко говоря, будет тяжело.
Наши соперники по группе в @ChampionsLeague ✨— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 1, 2020
🇩🇪 @FCBayern
🇪🇸 @Atleti
🇦🇹 @RedBullSalzburg#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/Xg3LLbXhKR
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Ну вот и мы и добрались до четвёртой корзины, где присутствует «Локомотив»!
«Локомотив» (Россия), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия).
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Наконец, лучшим нападающим признан игрок «Баварии» Роберт Левандовски! Заслуженно.
✨ #UCL Forward of the Season ✨— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
🥇 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 🔴#UEFAawards | #UCLdrawpic.twitter.com/G1LlrSwIgC
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Полные результаты жеребьёвки третьей корзины.
Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург»
Группа B: «Реал», «Шахтёр», «Интер»
Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос»
Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта»
Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар»
Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио»
Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев
Группа H: ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг»
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