Историческая жеребьёвка: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

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Борислав Головин
В Женеве проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников должны узнать «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Впервые в истории Россия будет представлена на этой стадии тремя клубами. При этом петербуржцы попали в первую корзину, южане — в третью, а железнодорожники — в четвёртую. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.
Историческая жеребьёвка: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
  • Reuters
  • © Eric Gaillard
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Автообновление

  • 01 октября 2020

    На этом церемония жеребьёвки подошла к концу. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов, который стартует 20 октября!

  • Наконец, лучшим футболистом по итогам сезона УЕФА признал Роберта Левандовски, забившего в минувшем розыгрыше ЛЧ 15 мячей! Его имя назвал лично президент организации Александер Чеферин. Для поляка это некая сатисфакция за отменённый «Золотой мяч», который он вполне мог взять.

  • Ну и предпоследнюю индивидуальную награду сегодня получает Ханс-Дитер Флик. Наставник «Баварии» признан лучшим тренером!

  • Полные результаты жеребьёвки: 

    Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»

    Группа B: «Реал», «Шахтёр», «Интер», «Боруссия» М

    Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»

    Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланн»

    Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

    Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»

    Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев, «Ференцварош»

    Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир»

  • «Краснодар» в рамках квартета E встретится с «Севильей», «Челси» и «Ренном». Также неплохой жребий!

  • «Зенит» сыграет в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». Неплохой расклад! 

  • «Локомотив» вытаскивают вторым. И железнодорожники попадают в группу А к «Баварии», «Атлетико» и «Зальцбургу». Мягко говоря, будет тяжело. 

  • Ну вот и мы и добрались до четвёртой корзины, где присутствует «Локомотив»!

    «Локомотив» (Россия), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Мидтьюлланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия). 

  • Наконец, лучшим нападающим признан игрок «Баварии» Роберт Левандовски! Заслуженно.

  • Полные результаты жеребьёвки третьей корзины.

    Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург»

    Группа B: «Реал», «Шахтёр», «Интер»

    Группа C: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос»

    Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта»

    Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар»

    Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио»

    Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» Киев

    Группа H: ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг»

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