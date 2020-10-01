Историческая жеребьёвка: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В Женеве проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников должны узнать «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Впервые в истории Россия будет представлена на этой стадии тремя клубами. При этом петербуржцы попали в первую корзину, южане — в третью, а железнодорожники — в четвёртую. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.

Reuters

© Eric Gaillard