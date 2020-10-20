«Зенит» проиграл «Брюгге» дома в матче ЛЧ

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» потерпел поражение от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Зенит» проиграл «Брюгге» дома в матче ЛЧ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Брюгге» забил первым. На 63-й минуте отличился Эммануэль Бонавентуре Деннис.

На 74-й минуте «Зенит» сравнял счёт благодаря автоголу Итана Хорвата — после удара защитника петербуржцев Деяна Ловрена мяч попал в штангу, от которой срикошетил в спину голкипера «Брюгге» и залетел в ворота.

Победу «Брюгге» принёс гол Шарля де Кетеларе, отличившегося на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Во втором туре «Зенит» в Дортмунде сыграет с «Боруссией», а «Брюгге» на своём поле примет римский «Лацио».

Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что «Зенит» и «Краснодар» не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить