«Зенит» проиграл «Брюгге» дома в матче ЛЧ

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Брюгге» забил первым. На 63-й минуте отличился Эммануэль Бонавентуре Деннис.

На 74-й минуте «Зенит» сравнял счёт благодаря автоголу Итана Хорвата — после удара защитника петербуржцев Деяна Ловрена мяч попал в штангу, от которой срикошетил в спину голкипера «Брюгге» и залетел в ворота.

Победу «Брюгге» принёс гол Шарля де Кетеларе, отличившегося на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Во втором туре «Зенит» в Дортмунде сыграет с «Боруссией», а «Брюгге» на своём поле примет римский «Лацио».

Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что «Зенит» и «Краснодар» не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ.