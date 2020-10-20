«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в Лиге чемпионов

Российский «Краснодар» и французский «Ренн» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, завершилась со счётом 1:1.

«Ренн» забил первым. На 56-й минуте пенальти реализовал Серу Гирасси.

«Краснодар» ответил голом Кристиана Рамиреса, отличившегося на 59-й минуте с передачи Тонни де Вильены.

Во втором туре «Краснодар» на своём поле примет лондонский «Челси», а «Ренн» на выезде сыграет с испанской «Севильей».

Ранее сообщалось, что «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Брюгге» в матче ЛЧ.