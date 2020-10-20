«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в Лиге чемпионов
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, завершилась со счётом 1:1.
«Ренн» забил первым. На 56-й минуте пенальти реализовал Серу Гирасси.
«Краснодар» ответил голом Кристиана Рамиреса, отличившегося на 59-й минуте с передачи Тонни де Вильены.
Во втором туре «Краснодар» на своём поле примет лондонский «Челси», а «Ренн» на выезде сыграет с испанской «Севильей».
Ранее сообщалось, что «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Брюгге» в матче ЛЧ.