«Спартак» официально объявил об аренде футболиста «Челси» Мозеса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба красно-белых, арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Контракт также предусматривает возможность права первоочередного выкупа нигерийца.
Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.
Ранее Мозес подтвердил свой переход в «Спартак».