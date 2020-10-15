«Спартак» официально объявил об аренде футболиста «Челси» Мозеса

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Московский футбольный клуб «Спартак» официально арендовал полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.
«Спартак» официально объявил об аренде футболиста «Челси» Мозеса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба красно-белых, арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Контракт также предусматривает возможность права первоочередного выкупа нигерийца.

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.

Ранее Мозес подтвердил свой переход в «Спартак».

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