Мозес подтвердил свой переход в «Спартак»
- © Marco Alpozzi/Lapresse
- globallookpress.com
Мозес сделал репост анонса своего перехода в «Спартак», который был опубликован в Twitter красно-белых.
«Я всё понял. Сделаем красиво», — написал Мозес.
Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть времени провёл в аренде. Во второй половине прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.
Ранее «Спартак» намекнул на переход Мозеса музыкой из песни Луи Армстронга.
I got it! Сделаем красиво 😉#FCSM 🔴⚪️ https://t.co/14eO7AzlSGpic.twitter.com/5rlm0u7zOo— Victor Moses (@VictorMoses) October 15, 2020