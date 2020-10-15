Мозес подтвердил свой переход в «Спартак»

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес подтвердил свой переход в московский «Спартак» из лондонского футбольного клуба «Челси».

Мозес сделал репост анонса своего перехода в «Спартак», который был опубликован в Twitter красно-белых.

«Я всё понял. Сделаем красиво», — написал Мозес.

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть времени провёл в аренде. Во второй половине прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.

Ранее «Спартак» намекнул на переход Мозеса музыкой из песни Луи Армстронга.