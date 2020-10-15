«Спартак» намекнул на переход Мозеса музыкой из песни Луи Армстронга

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Московский футбольный клуб «Спартак» оригинальным образом намекнул на переход полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.
«Спартак» намекнул на переход Мозеса музыкой из песни Луи Армстронга
  • РИА Новости

В Twitter-аккаунте красно-белых был опубликован фрагмент из песни Go Down Moses, самым известным исполнителем которой являлся Луи Армстронг.

Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он выступал за сборную Нигерии.

Ранее СМИ рассказали о зарплате Мозеса в «Спартаке».

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