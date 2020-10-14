СМИ рассказали о зарплате Мозеса в «Спартаке»

Короткая ссылка
Стали известны финансовые детали контракта Виктора Мозеса с московским «Спартаком» после возможного перехода игрока из лондонского «Челси».
СМИ рассказали о зарплате Мозеса в «Спартаке»
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» до конца недели объявит об аренде нигерийца. Отмечается, что по окончании арендного соглашения красно-белые смогут выкупить футболиста за €10 млн.

В «Спартаке» Мозес будет зарабатывать меньше €3 млн. При этом известно, что его зарплата в российском клубе будет на 25% меньше, чем в «Челси».

Кроме того, источник подчёркивает, что инициатором приглашения Мозеса стал новый глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов.

Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он выступал за сборную Нигерии.

Илья Геркус сообщил, что предварительный контракт Мозеса со «Спартаком» уже подписан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить