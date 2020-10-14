Геркус сообщил, что предварительный контракт Мозеса со «Спартаком» уже подписан

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал подробности возможного трансфера полузащитника лондонского «Челси» в столичный футбольный клуб «Спартак».
Геркус сообщил, что предварительный контракт Мозеса со «Спартаком» уже подписан
  • РИА Новости

«Что там с Виктором Мозесом? Устали ждать. По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» всё утрясли, остаются непонятки между Wasserman — агентством игрока — и «Спартаком», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

По его словам, речь идёт об агентском вознаграждении. 

«Точнее, о налогообложении. Ещё точнее — об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край — завтра», — добавил Геркус.

Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который он провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он выступал за сборную Нигерии.

Ранее Нобель Арустамян рассказал, когда Мозес прилетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

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