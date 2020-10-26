«Вам эту победу принесли «на блюдечке»: почему «Краснодар» обвинил судей матча РПЛ со «Спартаком» в предвзятости

Победу в матче 12-го тура РПЛ над «Краснодаром» «Спартаку» судьи «принесли на блюдечке». Об этом заявил генеральный директор южан Владимир Хашиг. По его словам, обслуживающие встречу Владислав Безбородов и Кирилл Левников (VAR) предвзято отнеслись к трактовке некоторых эпизодов. В РФС все спорные моменты пообещали рассмотреть на экспертно-судейской комиссии. По информации СМИ, в союзе остались крайне недовольны работой рефери. В свою очередь руководитель красно-белых Шамиль Газизов напомнил, что после победы «Краснодара» на «Открытие Арене» в марте его коллега отказался комментировать судейство.

«Спартак» добился своего. Их судят, как они хотели»

Текущий сезон РПЛ получается богатым на судейские скандалы. Вот и центральный матч 12-го тура между «Краснодаром» и «Спартаком» дал повод обсуждать работу бригады арбитров под руководством Владислава Безбородова. Красно-белые одержали важную победу (3:1), которая позволила им выйти на чистое первое место в турнирной таблице, а рефери принял несколько неоднозначных решений.

В частности, перед тем, как открыть счёт на 13-й минуте, Эсекьель Понсе вступил в единоборство с Евгением Черновым, и тот оказался на газоне. Однако Безбородов засчитал гол, а судья на VAR Кирилл Левников не стал убеждать коллегу посмотреть повтор.

А на 65-й минуте судьи отменили мяч Кайо Пантелеана после подачи со стандарта из-за того, что Александр Мартынович в борьбе нарушил правила на Самуэле Жиго. Мало того в концовке капитан «Краснодара» получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На следующий день после игры «Краснодар» выступил с максимально жёстким официальным заявлением от лица генерального директора клуба Владимира Хашига. По его словам, бригада судей отработала «предвзято».

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова», — цитирует Хашига сайт «Краснодара».

Недовольство южан вызвали два эпизода: собственно, гол Понсе и незасчитанный мяч Кайо. Чтобы болельщики могли лично убедиться в неправоте арбитров, клуб опубликовал повторы данных моментов.

«Почему мы считаем... не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба эти момента, по сути своей, одинаковы. Они при их схожести были оценены главным судьёй матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором — отменён. Они оказали влияние на окончательный результат. На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость», — объяснили в «Краснодаре».

Представители клуба также вспомнили о громком судейском скандале на старте текущего сезона, когда владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Сочи» грозился снять команду с чемпионата.

«Вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила нас неделю наблюдать за этой истерией. Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина. Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они хотели», — отмечается в заявлении.

В завершение Хашиг назвал Безбородова «непотопляемым» и подчеркнул, что обращаться к нему «давно бесполезно». Между тем «достаточно молодого человека» Левникова функционер упрекнул в том, что он, находясь на VAR, не настоял на просмотре спорных эпизодов.

«Люди в «Краснодаре» очень эмоциональны»

В РФС на громкое письмо «Краснодара» отреагировали незамедлительно. Глава судейского комитета федерации Ашот Хачатурянц отметил, что все спорные эпизоды должна рассмотреть экспертно-судейская комиссия.

«Люди в «Краснодаре» очень эмоциональны. По-человечески их можно понять. Трактовка эпизода в моменте с отменённым голом команды действительно могла быть им непонятна. Если судья позволяет бороться, то не надо было давать свисток до забитого мяча. Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК рассмотрит эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, в ближайшее время «Краснодар» пришлёт запрос», — приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».

Между тем, по информации СМИ, в РФС остались возмущены слабой работой Безбородова на матче «Краснодар» — «Спартак». Якобы, если подобное повторится, опытному арбитру из Санкт-Петербурга придётся завершить карьеру.

Отреагировали на заявление соперника и в «Спартаке». Генеральный директор столичного клуба Шамиль Газизов признался, что понимает разочарование коллеги. Вместе с тем он посоветовал Хашигу вспомнить им же сказанные слова после встречи команд в марте. Тогда южане одержали в Москве победу с минимальным счётом благодаря спорному пенальти, а генеральный директор южан отмечал, что судейство не комментирует.

На этот раз слова Хашига о предвзятости судей могут вызвать вопросы у комитета РФС по этике. Его глава Семён Андреев уже заявил, что орган готов рассмотреть заявление «Краснодара», если поступит соответствующее указание от руководства федерации. В свою очередь член данного комитета Андрей Созин признался, что не понял агрессии южан против Федуна. Дело в том, что именно он после матча в Краснодаре заявил, что красно-белые «сделали всё красиво».

«Он ничего не сказал про судей, он говорил о команде, похвалил своих футболистов, которые действительно сделали красиво. Федун высказался корректно, комфортно для всех, а «Краснодар», безусловно, расстроен исходом матча, негодование судейством понятно. Пусть ЭСК разбирает работу Безбородова», — рассказал функционер.

Однако, по мнению Созина, Понсе в эпизоде с первым голом «Спартака» действительно толкал Чернова, тогда как Мартынович не нарушал правила на Жиго в моменте с незасчитанным мячом Кайо.

«Я, конечно, не член ЭСК, но если все будут падать, как Жиго от такого контакта, то любой навес в штрафную — пенальти или отмена гола», — добавил член комитета по этике.

А вот бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что нарушения правил со стороны Понсе на Чернове не было. Якобы, защитник южан поскальзывался, а потому сам потерял равновесие, и больший бы скандал разразился, если бы Безбородов отменил взятие ворот. Согласился с ним и другой известный специалист Николай Писарев.

«Считаю, фола не было. Чернов сыграл плохо. Первое — поехала нога, не повезло. А дальше он уже раскоординированный проиграл борьбу и в подкате не достал мяч», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Наконец, бывший арбитр Игорь Федотов отказался назвать судейство Безбородова предвзятым. По его словам, оно получилось «непонятным». Рефери из Санкт-Петербурга ошибся, допустив разную трактовку эпизодов в похожих моментах.

«Что Безбородов мог увидеть в моменте с голом Понсе? Все судьи за такое назначили бы штрафной удар. Он ещё может сказать, что защитник в последний момент пытался сыграть в подкате, и упал не после толчка, а от того, что потерял равновесие. Но тогда возникает вопрос: если Безбородов допустил такую планку единоборств, то что он увидел на 65-й минуте в штрафной «Спартака»? Да, руку на спину Жиго положили, защитник начал заваливаться. Но почему Понсе он позволил бороться, а тут — нет?», — задался вопросом Федотов.

При этом бывший арбитр подчеркнул, что в эпизоде с незасчитанным голом Кайо находившийся на VAR Левников не мог вмешаться, поскольку Безбородов дал свисток о нарушении правил раньше, чем мяч залетел сетку ворот Александра Максименко.

Ошибки арбитров не в пользу «Спартака» и второй судейский скандал «Краснодара»

Если в матче с «Краснодаром» судья принимал спорные решения в пользу «Спартака», то в концовке прошлого сезона красно-белые сами неоднократно жаловались на работу арбитров. Например, в матче 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0) Алексей Сухой вместе с коллегами на VAR отменил гол Самуэля Жиго и пенальти в ворота грозненцев.

В полуфинальной игре Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:2) Сергей Иванов, по мнению болельщиков красно-белых, не назначил сразу три пенальти в ворота хозяев. В частности, во втором тайме Йордан Осорио сбил в собственной штрафной Айртона.

Наконец, во встрече первого тура нового сезона чемпионата страны с «Сочи» (2:2) судья Василий Казарцев, напротив, назначил два спорных пенальти в ворота столичной команды и позже был временно отстранён от работы. А обслуживавший матч на VAR Алексей Еськов вовсе не прошёл проверку на полиграфе и завершил карьеру.

«Краснодар» же становится фигурантом судейского скандала вторую неделю подряд. В рамках 11-го тура южане дома обыграли «Рубин» — 3:1, и действиями судьи Михаила Вилкова тогда остался недоволен как раз их соперник. Казанцы подали протест на работу рефери и потребовали переиграть матч.

В клубе остались возмущены эпизодом с назначением пенальти в ворота гостей в самом конце первого тайма. Проигравшая сторона подчеркнула, что Вилков отправился смотреть повтор нарушения правил лишь спустя полторы минуты после самого эпизода. К этому моменту он уже успел остановить и возобновить игру, а соответственно не мог использовать видеопомощь согласно протоколу VAR.