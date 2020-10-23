Настрой Шатова, мастерство Кварацхелии и голы Деспотовича: почему «Зениту» стоит опасаться «Рубина» в матче РПЛ

«Зенит» подойдёт к домашнему матчу 12-го тура РПЛ с «Рубином» на фоне серьёзной усталости после поражения от «Брюгге». В то же время казанцы на неделе могли спокойно готовиться к важной встрече с петербуржцами. Особенно настроен на матч с бывшей командой будет полузащитник гостей Олег Шатов. А Хвича Кварацхелия с Денисом Макаровым на флангах способны создать серьёзные проблемы для Вячеслава Караваева и Дугласа дос Сантоса. RT объясняет, почему действующему чемпиону стоит опасаться подопечных Леонида Слуцкого.

Тяжёлая осень для «Зенита»

Нынешняя осень для «Зенита» — настоящее испытание на прочность. И если в сентябре у команды ещё была возможность передохнуть в преддверии старта в групповом этапе Лиги чемпионов, то с середины октября по середину декабря подопечным Сергея Семака предстоит провести 15 игр за 60 дней. При этом в расчёт не берётся выступление за свои национальные команды.

Первый же еврокубковый матч на данном отрезке завершился для российского коллектива неожиданным поражением от обескровленного пандемией коронавируса «Брюгге» (1:2). Спустя всего три дня сине-бело-голубых ждёт противостояние амбициозному «Рубину».

В отличие от соперника, казанцы на неделе отдыхали и спокойно восстанавливались после обидного поражения от «Краснодара». Кубковый выезд в Хабаровск ждёт их лишь в начале ноября. К слову, матч на юге России завершился грандиозным судейским скандалом, который способен придать ещё большей мотивации подопечным Леонида Слуцкого.

«Зениту» же черпать силы неоткуда. Да и в концовке встречи с «Брюгге» их команде ощутимо не хватало. Неслучайно сине-бело-голубые так и не сумели провести финишный штурм и пропустили в добавленное арбитром время. При этом уже в следующую среду сильнейшую команду страны ждёт важнейшая выездная игра с дортмундской «Боруссией». Но экономия сил перед ней чревата для коллектива Семака потерей лидерства в РПЛ.

Слуцкий же, наблюдая за тем, как смело «Брюгге» шёл в высокий прессинг в первом тайме, вполне может попросить своих футболистов о том же, тем более в передней линии у казанцев собраны в основном молодые исполнители.

Особенный матч для Шатова и Азмуна

Дополнительным козырем для гостей в субботу станет наличие Олега Шатова. Полузащитник отыграл за «Зенит» семь лет, однако в последнее время больше лечился, и контракт с ним клуб продлевать не стал. Да и при Семаке уроженец Нижнего Тагила в основном выполнял роль резервиста. Наверняка опытный исполнитель на «Газпром Арене» постарается доказать, что со счетов списывать его было рано.

Тем более Шатову уже доводилось поражать ворота петербуржцев на этом стадионе. В апреле 2018-го он, будучи арендованным «Краснодаром», помог южанам одержать победу (2:1). А уходя на замену, Олег не сдержал эмоций и расплакался.

При этом у Слуцкого есть выбор, кого поставить на позицию атакующего полузащитника, поскольку вернулся в строй отбывший дисквалификацию Дарко Йевтич. Но скорее всего, тренер сделает выбор в пользу более опытного и мотивированного в конкретный момент Шатова.

А в составе «Зенита» субботний матч станет особенным для Сердара Азмуна, который именно в «Рубине» вырос в заметного по меркам РПЛ футболиста. Всего за казанцев во всех турнирах он провёл 77 встреч, в которых забил 17 мячей. При этом иранцу неоднократно доводилось поражать ворота бывшей команды. В мае 2017-го он оформил дубль в составе «Ростова», и жёлто-синие одержали победу — 4:2. А в конце прошлого года точный удар форварда помог «Зениту» увезти три очка из Казани (2:1).

Но в субботу защитникам «Рубина» предстоит внимательно следить не только за Азмуном, но и за Артёмом Дзюбой. Пусть на капитана «Зенита» и сборной России осенью выпала огромная нагрузка, он по-прежнему способен в любой момент отдать результативную передачу на партнёра или отличиться самостоятельно. В целом Артём с Сердаром в текущем сезоне РПЛ забили уже 12 мячей (по шесть ровно), и это всего на четыре меньше, чем весь «Рубин».

Но и сопернику в новом розыгрыше РПЛ удалось решить вопрос с забивным нападающим, который остро стоял перед Слуцким в его первом сезоне в Казани. Подписавший контракт с клубом Джордже Деспотович с ходу начал приносить пользу новой команде. На его счету уже четыре гола и две результативные передачи в чемпионате страны.

При этом серб занимает второе место в коллективе по количеству ударов за матч (в среднем 2,7), уступая лишь Денису Макарову (3,5), который по этому показателю является одним из лучших в лиге. А по числу выигранных верховых единоборств (3) форварда опережает лишь мощный Оливер Абильгор.

В субботу Деспотовичу в одиночку будет непросто противостоять опытным Деяну Ловрену и Ярославу Ракицкому. Однако центральные защитники «Зенита» будут вынуждены регулярно страховать на флангах Вячеслава Караваева с Дугласом, что может привести к разрывам в обороне «Зенита».

Уязвимость чемпиона на флангах

Собственно, именно за счёт активной игры на краях Хвичи Кварацхелии с Денисом Макаровым «Рубин» способен выиграть матч. Грузина вовсе можно назвать главным активом команды на данный момент. 19-летний полузащитник быстр, техничен и обладает лучшим дриблингом в текущем сезоне РПЛ (в среднем 4,1 попытки за матч).

Вдобавок он способен как самостоятельно пробить по воротам, так и отдать острую передачу в штрафную. И если на старте сезона Хвиче не хватало конкретики, то в последних трёх матчах Премьер-лиги он забил два мяча.

Очевидно, что не столь резкому и быстрому Караваеву будет непросто сдержать Кварацхелию. Красноречивый пример — удаление Павла Маслова в матче «Рубина» со «Спартаком». Тогда молодой защитник так и не справился с визави и получил за фолы на нём две жёлтые карточки.

В целом сдержать грузина один в один непросто любому, поэтому нельзя исключать появления на правом фланге полузащиты работоспособного Далера Кузяева, который недавно вернулся в «Зенит». В отличие от Себастьяна Дриусси, он куда более дисциплинирован и вовлечён в оборонительную игру.

Слева же Дугласу будет противостоять быстрый и резкий Макаров, который забил в текущем сезоне РПЛ уже четыре мяча. Главное сильное качество полузащитника — удар с левой ноги. В среднем за игру РПЛ россиянин наносит 3,5 удара. Это третий показатель в лиге после Николы Влашича (4,2) и Вандерсона (3,8). Силён Макаров и в дриблинге, хотя уступает в данном компоненте Кварацхелии.

При этом если Кузяев действительно расположится на правом фланге полузащиты, то слева Макаров зачастую будет оказываться один на один против Дугласа, поскольку Дриусси зачастую не успевает помочь партнёрам в обороне. Да и сам бразилец любит подключаться к атакам, поэтому страховать его, помимо играющего слева в центре обороны Ракицкого, придётся и опорникам.

Варианты Слуцкого в опорной зоне

Многое будет зависеть и от противостояния в центре поля. У «Зенита» в опорной зоне наверняка сыграют Вильмар Барриос с Магомедом Оздоевым, а у «Рубина» — Хван Ин Бём с Абильгором. И здесь фаворитом выглядит всё же сыгранный питерский дуэт. На уровне РПЛ равных россиянину и колумбийцу по-прежнему нет. Так, Барриос входит в число лучших по количеству отборов (2,5) и точных передач (89,2).

В «Рубине» же обязанности между Хваном и Абильгором строго разделены. Кореец отвечает за созидание и начало атак, а мощный высокий датчанин — за разрушение. Однако в одиночку справиться с этой задачей ему будет сложно.

Можно было бы предположить, что Слуцкий из соображений предосторожности выпустит на поле двух опорников-разрушителей, а пару Оливеру составит опытный Дмитрий Тарасов. Но на такой шаг тренер может пойти, лишь подняв Хвана на позицию Шатова, ведь через него идёт вся игра «Рубина» в центре поля.

В среднем за игру кореец совершает 2,3 ключевые передачи (лучший результат в «Рубине») и отдаёт 40 пасов при точности 85,4 %, что для футболиста его позиции является высоким результатом. Мало того, в новом сезоне азиатский полузащитник набрал шесть баллов за результативность (2 + 4) в составе «Рубина» во всех турнирах.