«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

В матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом».

Матч, проходивший на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершился со счётом 1:1.

В составе «Рубина» отличился Хвича Кварацхелия, у гостей мяч забил Георгий Мелкадзе, реализовавший пенальти.

С 68-й минуты хозяева играли в меньшинстве. За две жёлтые карточки был удалён Дарко Йевтич.

Казанцы располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, имея 15 очков после десяти туров. «Ахмат» находится на десятом месте, набрав 13 очков.

Ранее «Локомотив» победил «Химки» в матче РПЛ.