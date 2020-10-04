«Локомотив» победил «Химки» в матче РПЛ

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Московский «Локомотив» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» победил «Химки» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Локомотиву» принесли голы Виталия Лисаковича и Владислава Игнатьева, забивших на 25-й и 55-й минутах встречи с передач Ведрана Чорлуки и Антона Миранчука соответственно.

«Химки» ответили голом Кирилла Боженова, забившего на 46-й минуте с передачи Ильи Кухарчука.

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с шестью очками — на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ.

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