«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

Короткая ссылка
Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
  • @fcsm_official
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 1:1.

За «Зенит» на 65-й минуте забил Александр Ерохин, отличившийся с передачи Артёма Дзюбы.

«Спартак» ответил голом Эсекьеля Понсе, поразившего ворота гостей на 86-й минуте с передачи Алекса Крала.

«Зенит» с 21 очком остался лидером в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», также набравший 21 очко, занимает второе место за счёт худшего соотношения забитых и пропущенных мячей.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить