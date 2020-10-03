«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 1:1.

За «Зенит» на 65-й минуте забил Александр Ерохин, отличившийся с передачи Артёма Дзюбы.

«Спартак» ответил голом Эсекьеля Понсе, поразившего ворота гостей на 86-й минуте с передачи Алекса Крала.

«Зенит» с 21 очком остался лидером в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», также набравший 21 очко, занимает второе место за счёт худшего соотношения забитых и пропущенных мячей.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.