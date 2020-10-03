Дерби двух столиц: «Спартак» принимает «Зенит» в матче десятого тура РПЛ

«Спартак» встречается с «Зенитом» в рамках десятого тура чемпионата России по футболу. Игра проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обе команды возглавляют турнирную таблицу РПЛ и оспаривают между собой единоличное лидерство в турнире. В трёх предыдущих матчах между ними победу праздновали подопечные Сергея Семака. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Даничев