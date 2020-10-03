Дерби двух столиц: «Спартак» принимает «Зенит» в матче десятого тура РПЛ
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
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03 октября 2020
В этом матче против своего бывшего клуба мог бы выйти Александр Кокорин. Однако нападающий «Спартака» снова оказался в лазарете с мышечной травмой. Из-за этого он не вошёл даже в заявку.
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В трёх последних матчах, один из которых состоялся в рамках Кубка России, «Зенит» праздновал победу над «Спартаком». До этого в сезоне-2018/19 команды дважды сыграли вничью. Последняя победа красно-белых над соперниками из Санкт-Петербурга датирована 27 ноября 2017 года, когда оба коллектива возглавляли итальянские тренеры Массимо Каррера и Роберто Манчини.
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У «Зенита» стоит выделить отсутствие в стартовом составе Сердара Азмуна, но зато остальные лидеры команды на месте. С первых минут сыграют Михаил Кержаков, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Малком и Артём Дзюба
Наш состав! #WinlineDerby#СпартакЗенитpic.twitter.com/AWTYu7jPTk— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 3, 2020
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В стартовом составе «Спартака» сегодня нет Ильи Кутепова и Александра Соболева. Вместо них на поле выйдут следующие игроки: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Алекс Крал, Остон Урунов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.
Наш состав на #СпартакЗенит!#WinlineDerby начнётся через 75 минут 💪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 3, 2020
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«Спартак» и «Зенит» являются на данный момент лидерами Российской премьер-лиги, что добавляет накала сегодняшнему матчу. По итогам девяти туров обе команды набрали по 20 очков. По дополнительным показателям первое место занимают всё-таки подопечные Сергея Семака, но у их соперников сегодня будет шанс с формального второго места выйти на чистое второе.
Вызов принят!— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 3, 2020
🏆 @premierliga
⚽ #WinlineDerby#СпартакЗенит
📍 «Открытие Арена»
⌚ 19:00 (СПб)
⛅ +20° С
📺 «Зенит-ТВ», @MatchTV
🎙 @GenichK, @RTrushechkinpic.twitter.com/CgXhDwBu3v
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Добрый вечер! RT начинает текстовую трансляцию центрального матча десятого тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Главный матч осени.#СпартакЗенит сегодня в 19:00 (Мск) 👊#WinlineDerby покажет «Матч ТВ» 📺 pic.twitter.com/MXw1iwMtAA— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 3, 2020
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