Дерби двух столиц: «Спартак» принимает «Зенит» в матче десятого тура РПЛ

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
«Спартак» встречается с «Зенитом» в рамках десятого тура чемпионата России по футболу. Игра проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обе команды возглавляют турнирную таблицу РПЛ и оспаривают между собой единоличное лидерство в турнире. В трёх предыдущих матчах между ними победу праздновали подопечные Сергея Семака. RT ведёт текстовую трансляцию.
Дерби двух столиц: «Спартак» принимает «Зенит» в матче десятого тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 03 октября 2020

    В этом матче против своего бывшего клуба мог бы выйти Александр Кокорин. Однако нападающий «Спартака» снова оказался в лазарете с мышечной травмой. Из-за этого он не вошёл даже в заявку.

  • В трёх последних матчах, один из которых состоялся в рамках Кубка России, «Зенит» праздновал победу над «Спартаком». До этого в сезоне-2018/19 команды дважды сыграли вничью. Последняя победа красно-белых над соперниками из Санкт-Петербурга датирована 27 ноября 2017 года, когда оба коллектива возглавляли итальянские тренеры Массимо Каррера и Роберто Манчини.

  • У «Зенита» стоит выделить отсутствие в стартовом составе Сердара Азмуна, но зато остальные лидеры команды на месте. С первых минут сыграют Михаил Кержаков, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Малком и Артём Дзюба

  • В стартовом составе «Спартака» сегодня нет Ильи Кутепова и Александра Соболева. Вместо них на поле выйдут следующие игроки: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Алекс Крал, Остон Урунов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

  • «Спартак» и «Зенит» являются на данный момент лидерами Российской премьер-лиги, что добавляет накала сегодняшнему матчу. По итогам девяти туров обе команды набрали по 20 очков. По дополнительным показателям первое место занимают всё-таки подопечные Сергея Семака, но у их соперников сегодня будет шанс с формального второго места выйти на чистое второе.

  • Добрый вечер! RT начинает текстовую трансляцию центрального матча десятого тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить