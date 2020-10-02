Посильные соперники, лёгкий календарь в РПЛ и шанс на реабилитацию: почему ЦСКА — главная надежда России в еврокубках

Московский ЦСКА последним из российских футбольных клубов узнал соперников в еврокубках. За выход из группы в Лиге Европы подопечные Виктора Гончаренко поспорят с хорватским «Динамо», нидерландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом». На фоне не самых оптимистичных итогов жеребьёвки Лиги чемпионов для «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» у красно-синих есть все шансы помочь стране не потерять позиции в таблице коэффициентов УЕФА, а также реабилитироваться за прошлогодний провал.

Скромные перспективы в Лиге чемпионов

Нынешний еврокубковый сезон по-настоящему уникален для России. Впервые в истории страна оказалась представлена на групповом этапе Лиги чемпионов большим количеством команд, чем на групповом этапе Лиги Европы. «Динамо» и «Ростов» уступили уступающим в классе соперникам в квалификации и досрочно завершили выступление на международной арене, в то время как «Краснодар» выбил из борьбы греческий ПАОК и составил компанию «Зениту» и «Локомотиву» в самом престижном турнире Старого Света.

Разумеется, столь внушительное представительство в ЛЧ вызвало восторг у российских болельщиков. Однако у медали существует и обратная сторона. Заключается она в том, что отечественные команды с большой долей вероятности испытают проблемы с набором очков. А это, в свою очередь, скажется на положении России в таблице коэффициентов УЕФА, в котором она располагается на седьмом месте.

К железнодорожникам жребий не был и не мог быть благосклонен из-за слишком низкого посева. В матчах с действующим обладателем трофея «Баварией» и грозным мадридским «Атлетико» подопечные Марко Николича вряд ли смогут добыть хотя бы пару ничьих в нынешнем состоянии. Во всяком случае, в прошлом сезоне красно-зелёные ещё под руководством Юрия Сёмина мадридцам дважды уступили (0:2, 0:2). Непросто придётся и с «Зальцбургом», ведь чемпион Австрии год назад на равных бился с «Ливерпулем» и «Наполи». Соответственно, железнодорожники рискуют в третий раз подряд занять четвёртое место в группе с минимальным очковым багажом.

«Краснодару» и «Зениту» повезло больше, но лишь на первый взгляд. Южанам как дебютантам априори придётся непросто. При этом они попали в квартет к опытным еврокубковым бойцам — «Челси» и многократному обладателю Лиги Европы «Севилье». Болельщики «Спартака» могут вспомнить разгромное поражение испанской команды на стадионе «Открытие Арена» (1:5), однако подопечные Хулена Лопетеги неслучайно взяли очередной титул, оставив не у дел в плей-офф «Рому», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

«Челси» в представлении не нуждается уже давно. Вне зависимости от того, кто выходит на поле и руководит командой, она привыкла решать самые амбициозные задачи. Да и «Ренн», хотя и дебютирует в Лиге чемпионов, как и сам «Краснодар», вряд ли собирается довольствоваться ролью аутсайдера. Коллектив Жюльена Стефана занял третье место в Лиге 1 по итогам прошлого укороченного сезона и возглавляет турнирную таблицу в новом.

Наконец, «Зенит» получил группу, сопоставимую с прошлогодней: дортмундская «Боруссия», «Лацио», «Брюгге». Некоторые даже считают петербуржцев фаворитами, однако стоимость немецкого коллектива, по оценке Transfermarkt, почти в пять раз больше (€591 млн против €155 млн), а итальянского — в три (€ 349 млн). А главное, в составе чемпиона России нет звёзд уровня Эрлинга Холанда, Джейдона Санчо или Чиро Иммобиле, забившего в прошлом сезоне Серии А 36 мячей и опередившего в гонке бомбардиров турнира даже Криштиану Роналду.

Таким образом, «Зенит» может как добиться успеха и выйти из группы с первого места, так и провалиться и финишировать последним. В конце концов, шесть баллов в противостоянии с «Брюгге» российской команде тоже никто не гарантирует.

Хорошие шансы в Лиге Европы

В сложившихся обстоятельствах, когда отечественные представители, возможно, не смогут рассчитывать на успешное выступление в ЛЧ и пределом их мечтаний станет третье место с возможностью квалификации в плей-офф Лиги Европы, основная ответственность за пополнение копилки в таблице коэффициентов УЕФА ляжет на ЦСКА.

Лига Европы в последние десять лет традиционно считалась «российским» соревнованием. Так, «Зенит» в 2010-м на групповой стадии турнира выиграл все шесть матчей. В том же году армейцы набрали 16 баллов из 18 возможных, сыграв вничью лишь с чешской «Спартой» в последнем туре. А в 2014-м достижение петербуржцев (шесть побед в группе) повторило «Динамо».

При этом вес очков, заработанных в таблицу коэффициентов УЕФА в обоих турнирах, является одинаковым. За победу в групповом раунде ЛЧ и ЛЕ команда получает два очка, за ничью — одно, а за поражение — ноль.

Набранные очки делятся на количество команд, представляющих страну в текущем сезоне, то есть в случае с Россией — на шесть. То есть ЦСКА в случае максимально успешного выступления может заработать два балла, которые помогут стране не отстать слишком сильно от шестого места, дающего право заявлять три команды в ЛЧ.

Также ЦСКА необходимо реабилитироваться за провал в прошлом сезоне. Тогда подопечные Виктора Гончаренко заняли четвёртое место в куда более проходимой группе с болгарским «Лудогорцем», венгерским «Ференцварошем» и аутсайдером Примеры «Эспаньолом». В итоге красно-синие набрали лишь пять очков и потерпели памятное поражение от «Лудогорца» на выезде со счётом — 1:5.

Впрочем, неудачи на международной арене пришлись на серьёзный спад команды. ЦСКА терял очки и в РПЛ, а Гончаренко мог рассчитывать лишь на ограниченную обойму футболистов. Теперь команда находится в куда более выгодном положении.

Во-первых, клуб провёл масштабную трансферную кампанию, цвета армейцев пополнили Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Бруно Фукс и Бактийор Зайнутдинов, благодаря чему тренерский штаб получил возможность смело проводить ротацию и экспериментировать.

Во-вторых, помочь красно-синим должен календарь РПЛ. Все самые сложные матчи в национальном первенстве до окончания первого круга — с «Зенитом», «Рубином», «Краснодаром», «Спартаком» и «Локомотивом» — они уже провели.

Осенью после паузы на турниры сборных армейцев ждут домашние встречи с «Динамо», «Арсеналом», «Ростовом» и «Сочи» и выездные — с «Ротором» и «Рубином». Таким образом, ЦСКА на данном отрезке не только не придётся играть с грандами, но и практически не понадобится выезжать за пределы Москвы, что должно поспособствовать удачному выступлению в ЛЕ.

Посильные соперники для ЦСКА

При этом соперников ЦСКА по группе отечественным болельщикам не стоит недооценивать. Все они, за исключением австрийского «Вольфсберга», представляют собой серьёзную силу и обладают богатым еврокубковым опытом.

Загребское «Динамо» является настоящей кузницей звёзд. Воспитанники клуба играют в ведущих командах планеты (Матео Ковачич — в «Челси», Лука Модрич — в «Реале», Шиме Врсалько — в «Атлетико»). Хватает молодых талантов в составе бело-голубых и сейчас. Например, 18-летний защитник Йошко Гвардиол в следующем году отправится в «Лейпциг». Немецкий коллектив в столь юном возрасте не побоялся заплатить за него €16 млн.

При этом «Динамо» регулярно выступает в основных турнирах еврокубков и за последние девять лет пять раз играло в групповом этапе ЛЧ. А в 2019-м чемпион Хорватии добрался до 1/8 финала ЛЕ.

Противостояние с «Фейенордом» будет особенно интересно отечественным болельщикам, поскольку его с октября 2019-го возглавляет бывший тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат. Опытному специалисту 27 сентября исполнилось 73 года, но он пока не собирается завершать карьеру.

В 2017-м роттердамцы в 15-й раз стали чемпионами Нидерландов и с тех пор лишь раз выпадали из первой тройки национального первенства. Как и «Динамо», «Фейенорд» делает ставку на воспитание и продажу молодых футболистов.

Прямо сейчас главным талантом коллектива является 19-летний Оркан Кёкчю, которого Transfermarkt оценивает в € 17,5 млн. Серьёзный интерес к нему уже проявляет лондонский «Арсенал». Что касается выступления в еврокубках, то в прошлом году подопечные Адвоката также добрались до групповой стадии ЛЕ, но, как и ЦСКА, заняли последнее место с пятью очками.

Наконец, «Вольфсберг» — наименее именитый клуб, попавший в группу E. Большую часть своей истории команда провела в низших дивизионах и лишь в конце 2010-х заставила считаться с собой фаворитов.

Прошлый сезон коллектив Фердинанда Фельдхофера завершил на третьем месте. При этом летом австрийцы лишились главной ударной силы. В испанский «Вальядолид» перешёл израильский нападающий Шон Вайссман, забивший в 31 матче Бундеслиги 30 мячей.