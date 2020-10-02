Хет-трик Кейна и победа «Милана» в серии пенальти: чем запомнился раунд плей-офф Лиги Европы

«Тоттенхэм» забил семь мячей в ворота израильского «Маккаби» из Хайфы, а Гарри Кейн оформил хет-трик. «Милан» одолел португальский «Риу Аве» в серии пенальти из 24 ударов. ФК «Карабах» на выезде сенсационно разгромил польскую «Легию». А АЕК Массимо Карреры на 94-й минуте вырвал победу у «Вольфсбурга». Чем запомнился раунд плей-офф Лиги Европы — в материале RT.

Голевая феерия в Лондоне

После того как «Маккаби» из Хайфы неожиданно выбил из Лиги Европы «Ростов», российские болельщики с особенным интересом ждали противостояния израильской команды с «Тоттенхэмом» в раунде плей-офф турнира.

Дополнительной интриги ему придало некрасивое поведение полузащитника «Маккаби» Мохаммада Абу Фани. Празднуя победу в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону, он прямо на камеру выругался в адрес Гарри Кейна, и это видео попало в сеть.

Неизвестно, знал ли нападающий лондонского клуба об этом ролике, но в четверг он вместе с партнёрами не оставил оппоненту ни малейшего шанса — 7:2. Сам форвард сборной Англии оформил хет-трик. В его активе теперь пять голов в трёх матчах ЛЕ. Дважды отличился Джовани Ло Чельсо, который не забивал с января.

В составе «Маккаби» реализованный пенальти и результативную передачу на свой счёт записал выступающий под флагом Австралии уроженец Николаева Никита Рукавица.

«Тоттенхэм» же не только забил семь мячей в еврокубковом матче впервые за 37 лет, но и добился победы со счётом 7:2 спустя ровно год после поражения от «Баварии» на групповом этапе Лиге чемпионов (2:7).

Куда с большим трудом прошёл в групповой этап ЛЕ «Милан». «Россонери» на выезде встречались с пятой командой Португалии «Риу Аве» и считались явным фаворитом противостояния.

Однако первый тайм встречи, проходившей в условиях сильного дождя и шквалистого ветра, завершился без забитых мячей, а гости не нанесли ни одного удара в створ. Тем не менее сразу после перерыва счёт открыл бельгийский защитник «Милана» Алексис Салемакерс.

Но хозяева не только сумели отыграться, но и вышли вперёд в самом начале дополнительного времени. Уйти от поражения «Милану» удалось лишь на 122-й минуте, когда Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, назначенный за неоправданную игру рукой защитника «Риу Аве» в собственной штрафной.

В результате судьба путёвки в групповой этап решалась в серии пенальти, которая растянулась почти на полчаса. Командам пришлось пробить по 12 ударов. К точке подходили даже вратари, Джанлуиджи Доннарумма и Павел Кишек, но оба пробили выше створа, хотя поляк мог принести «Риу Аве» победу.

Хозяева трижды имели шанс завершить матч в свою пользу, но всякий раз у игроков команды в решающий момент не получалось нанести точный удар. В итоге судьбу противостояния решил сейв Доннаруммы после выстрела Адерлана Сантоса.

Так «Милан» пробился в групповой этап ЛЕ, продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 18 матчей и выиграл серию пенальти в еврокубках впервые за 17 лет. Тогда красно-чёрные в серии одиннадцатиметровых оказались сильнее «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.

Непростой матч на выезде со шведским «Мальмё» провела испанская «Гранада», одержавшая победу со счётом 3:1. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а на 58-й минуте гости вышли вперёд. Тем не менее хозяева пытались отыграться до самого конца и сдались лишь после того, как пропустили третий мяч.

Камбэк команды Карреры

Однако одну потерю ведущие чемпионаты Европы в раунде плей-офф Лиги Европы всё же понесли. Немецкий «Вольфсбург» на выезде потерпел поражение от АЕК Массимо Карреры — 1:2.

Хозяева уже в начале матча заработали пенальти, но Петрос Манталос не сумел переиграть Павао Первана. А в конце первого тайма Адмир Мехмеди вывел гостей вперёд. Казалось, встреча развивается по их сценарию.

Но после перерыва АЕК удалось отыграться благодаря невероятному дальнему выстрелу Андре Симоеша. Развязка же наступила на четвёртой добавленной минуте. Вышедший на замену иранский нападающий Карим Ансарифард убежал к чужим воротам и точно пробил в ближний угол.

Таким образом Каррера, возглавивший коллектив из Афин в декабре 2019 года, с ходу вывел его в групповой этап еврокубка. «Спартак» после ухода итальянца не пробивался туда ни разу.

Хватало в четверг и других неожиданных результатов. Например, «Копенгаген», который ещё в августе на равных сражался с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы, с минимальным счётом дома уступил хорватской «Риеке».

Судьбу встречи решил курьёзный автогол Петера Анкерсена на 20-й минуте. Его соавтором стал нападающий гостей Сандро Куленович, который убежал к чужой штрафной с центра поля, обыграв по пути нескольких оппонентов, и красиво перебросил вратаря. Мяч попал в перекладину, отскочил от неё точно в Анкерсена и оказался в сетке.

This Rijeka goal away to Copenhagen might be the funniest goal in years pic.twitter.com/pygJrytusR — Dodge 😷 (@seidodge) October 1, 2020

Неудачно сложился игровой день и ещё для одного четвертьфиналиста турнира-2019/20 — «Базеля», который также дома уступил софийскому ЦСКА (1:3), дважды пропустив в концовке встречи. Болгарские армейцы впервые за десять лет пробились в групповой этап ЛЕ.

Португальский «Спортинг» потерпел разгромное поражение от четвёртой команды Австрии ЛАСКа (1:4) и впервые с 2013-го не пробился в групповой этап еврокубков. Таким образом, Португалия будет представлена там лишь тремя командами: «Порту» (Лига чемпионов), «Бенфикой» и «Брагой» (обе — Лига Европы).

Неудачи коллективов из этой страны не могут не радовать российских фанатов, ведь именно с Португалией РФ ведёт борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, которое позволяет заявить три клуба в ЛЧ.

Успех «Карабаха»

Впрочем, честь России на групповом этапе ЛЕ будет защищать один ЦСКА. А если говорить обо всех командах с постсоветского пространства, то до группового этапа второго по значимости еврокубка добрались всего три клуба.

Помимо армейцев и украинской «Зари», которые попали туда напрямую, путёвку в основной турнир завоевал «Карабах». Команда из Агдама на выезде неожиданно легко разгромила чемпиона Польши «Легию» — 3:0, забив все три мяча уже после перерыва. Так «Карабаху» удалось в седьмой раз подряд пробиться в групповой этап еврокубков.

Остальные коллективы, представляющие страны бывшего СССР, потерпели неудачи в раунде плей-офф. Брестское «Динамо» дома уступило болгарскому «Лудогорцу» — 0:2. У гостей в концовке отличились два футболиста, которые вышли на замену, Элвис Маню и Игинио Марин. При этом защитник хозяев Габи Кики при равном счёте пробил в штангу.

ФК «Арарат-Армения» свой домашний матч с «Црвеной Звездой» из-за напряжённой обстановки в регионе был вынужден провести не в Ереване, а на нейтральной территории на Кипре, и также потерпел поражение — 1:2. Наконец, чемпион Эстонии «Флора» на выезде ожидаемо уступила загребскому «Динамо» — 1:3.