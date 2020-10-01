«Карабах» вышел в групповой раунд ЛЕ, брестское «Динамо» вылетело

Состоялись матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2020/21.

«Динамо-Брест», представитель Белоруссии, уступил на своём поле болгарскому «Лудогорцу» со счётом 0:2.

Азербайджанский «Карабах» на выезде одержал крупную победу над варшавской «Легией» со счётом 3:0.

«Селтик» благодаря голу Одсонна Эдуарда минимально обыграл боснийский клуб «Сараево».

Копенгаген на родном стадионе проиграл хорватской «Риеке» — 0:1. Единственный мяч в свои ворота забил защитник хозяев Петер Анкерсен.

Бельгийский «Стандарт» выиграл у венгерского «Фехервара» с результатом 3:1.

Жеребьёвка группового раунда Лиги Европы пройдёт 2 октября.

Ранее сообщалось, что УЕФА разведёт клубы из России и Украины по разным группам в еврокубках.