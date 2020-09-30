УЕФА разведёт клубы из России и Украины по разным группам в еврокубках

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что российские и украинские команды будут снова разведены по разным группам в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
УЕФА разведёт клубы из России и Украины по разным группам в еврокубках
  • РИА Новости

«Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды с Украины и из России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином», — приводит слова пресс-службы организации «Чемпионат».

До этого национальные футбольные федерации обеих стран выражали обеспокоенность по поводу безопасности в том случае, если командам из России и с Украины придётся играть друг с другом.

Ранее футболист московского «Динамо» Лесовой заявил, что ему грустно из-за конфликта России и Украины.

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