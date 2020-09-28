Футболист «Динамо» Лесовой заявил, что ему грустно из-за конфликта России и Украины

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Даниил Лесовой высказался по поводу отношений между Россией и Украиной.

«Грусть — самая сильная моя эмоция от конфликта Украины и России. Не знаю, кто прав, а кто нет, мне просто жалко, неприятно и обидно. Верю и надеюсь, что всё прекратится: мы два братских народа. У кого-то в России бабушки, дедушки, тёти, дяди с Украины, и наоборот», — цитирует Лесового Sports.ru.

Он также сказал, что на данный момент все футболисты пытаются уезжать из чемпионата Украины.

Лесовой до 2015 года выступал за молодёжную команду киевского «Динамо» и за молодёжную сборную Украины, но затем перешёл в петербургский «Зенит» и на данный момент играет за сборную России U21.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о реакции на её отношения с россиянином.