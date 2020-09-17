Украинская теннисистка рассказала о реакции на её отношения с россиянином

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Украинская теннисистка Марта Костюк раскрыла подробности своих отношений с россиянином Алексеем Захаровым.
Украинская теннисистка рассказала о реакции на её отношения с россиянином
  • Reuters

По её словам, она начала встречаться с молодым человеком в 15 лет, поэтому ей сложно предъявлять претензии по политической позиции.

«В 15 лет я сделала достаточно патриотичное заявление, сказав, что не считаю уместным ездить в Россию. При этом продолжала быть в отношениях с Алексеем. Было напечатано множество статей после того, как всплыла новость, что Захаров в армии. В целом же меня не хейтили», — сказала Костюк в эфире программы «От души в душу».

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Элине Свитолиной на турнире в Риме.

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