«Милан» обыграл «Риу Аве» в серии пенальти и вышел в групповой раунд Лиги Европы

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В матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы итальянский «Милан» одержал победу над португальским «Риу Аве».
«Милан» обыграл «Риу Аве» в серии пенальти и вышел в групповой раунд Лиги Европы
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Риу Аве» в Вила-ду-Конде, в основное время завершился со счётом 1:1. В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами (2:2), потому исход противостояния решался в серии послематчевых пенальти. С 11-метровой отметки точнее оказались итальянцы — 9:8. 

В составе португальского клуба забивали Шику Жералдеш и Жасинту Дала. У «Милана» отличились Алексис Салемакерс и Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти.

В параллельном матче лиссабонский «Спортинг» на своём поле крупно уступил австрийскому ЛАСКу — 1:4.

Ранее «Тоттенхэм» разгромил «Маккаби» и вышел в групповой этап Лиги Европы.

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