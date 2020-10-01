«Тоттенхэм» разгромил «Маккаби» и вышел в групповой этап Лиги Европы
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне, завершился со счётом 7:2 в пользу хозяев.
Хет-трик на счету нападающего английского клуба Гарри Кейна. Ещё два мяча добавил Джованни Ло Чельсо. По одному голу на счету Лукаса Моуры и Деле Алли.
У «Маккаби» отличились Тьяронн Чери и Никита Рукавица.
В других матчах игрового дня швейцарский «Базель» потерпел поражение от софийского ЦСКА — 1:3, шотландский «Рейнджерс» оказался сильнее турецкого «Галатасарая» со счётом 2:1, а греческий АЕК с аналогичным счётом одержал победу над немецким «Вольфсбургом».
Ранее сообщалось, что «Карабах» вышел в групповой раунд ЛЕ, брестское «Динамо» вылетело.