«Тоттенхэм» разгромил «Маккаби» и вышел в групповой этап Лиги Европы

Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Маккаби» из Хайфы в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Матч, проходивший на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне, завершился со счётом 7:2 в пользу хозяев.

Хет-трик на счету нападающего английского клуба Гарри Кейна. Ещё два мяча добавил Джованни Ло Чельсо. По одному голу на счету Лукаса Моуры и Деле Алли.

У «Маккаби» отличились Тьяронн Чери и Никита Рукавица.

В других матчах игрового дня швейцарский «Базель» потерпел поражение от софийского ЦСКА — 1:3, шотландский «Рейнджерс» оказался сильнее турецкого «Галатасарая» со счётом 2:1, а греческий АЕК с аналогичным счётом одержал победу над немецким «Вольфсбургом».

Ранее сообщалось, что «Карабах» вышел в групповой раунд ЛЕ, брестское «Динамо» вылетело.