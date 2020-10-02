Вопросы к составам, противостояние флангов и давление на вратарей: чем интересен матч РПЛ «Спартак» — «Зенит»

«Зенит» может выйти на гостевой матч 10-го тура РПЛ со «Спартаком» без трёх ведущих футболистов. Из-за травм под вопросом участие хорвата Деяна Ловрена, бразильца Малкома и иранца Сердара Азмуна. Кроме того, Сергею Семаку придётся подумать о вариантах нейтрализации набравших форму латералей красно-белых Лукаса Айртона и Романа Зобнина. А тренеру москвичей Доменико Тедеско предстоит решить, кто сыграет в центре обороны вместе с Самуэлем Жиго и Георгием Джикией, а также определить, какая пара нападающих принесёт больше пользы.

Сыграет ли Кутепов и на какой позиции

Противостояние «Спартака» и бывшего нападающего команды Артёма Дзюбы всегда вызывает особый интерес у болельщиков. В матчах с красно-белыми капитан сборной России всегда демонстрирует предельный настрой и неоднократно помогал своей команде добиться успеха. Несмотря на то что форвард в семи последних очных встречах отличился лишь однажды (в июльском полуфинале Кубка России. — RT), «Зенит» выиграл у принципиального соперника четыре встречи, а ещё две свёл вничью. Причём интересно, что Дзюба отыграл в том матче, когда петербуржцы потерпели поражение в Москве, лишь 25 минут, выйдя на замену при счёте 1:2.

В сентябре форвард набрал отменный ход и забил пять мячей в трёх турах РПЛ, а в последнем поединке с «Уфой» оформил хет-трик. Любопытно, как «Спартак» собирается сдерживать мощного футболиста.

Главная интрига заключается в том, кто займёт место в тройке центральных защитников столичного коллектива справа. После паузы, связанной с пандемией коронавируса, на этой позиции закрепился Павел Маслов, который долгое время составлял компанию Самуэлю Жиго и Георгию Джикии. Однако в матче с «Рубином» 20-летний защитник молодёжной сборной России получил красную карточку и пропустил игру следующую встречу с «Тамбовом».

Зато Илья Кутепов, не пользовавшийся доверием Доменико Тедеско, дважды вышел в стартовом составе красно-белых и смотрелся максимально надёжно. Правда, в Саранске участник ЧМ-2018 был заменён на 53-й минуте, но это связано скорее с наличием у него жёлтой карточки. Во всяком случае, спустя несколько дней Илья получил вызов в сборную от Станислава Черчесова.

Будет логично, если в ответственном матче тренерский штаб «Спартака» сделает выбор в пользу более опытного футболиста, а не молодого Маслова. Тем более что ошибки Павла и 22-летнего Ильи Гапонова отчасти повлияли на исход кубкового дерби. При этом открытым остаётся вопрос, на какой именно позиции в линии обороны может сыграть Кутепов — справа, как в матче с «Тамбовом», или в центре, как во встрече с «Рубином». Не исключено, что Тедеско выберет последний вариант. В таком случае высокий (193 см) и цепкий футболист получит возможность страховать партнёров, а Самуэль Жиго сможет чаще подключаться к атакам.

Выйдут ли на поле Ловрен, Малком и Азмун

Рассказывая о настрое Дзюбы на матчи со своей бывшей командой, мы намеренно не упоминали Сердара Азмуна, который в прошлом сезоне РПЛ забил одинаковое с Артёмом количество мячей — 17. Проблема заключается в том, что иранец, скорее всего, не примет участие в дерби. Нападающий получил травму в концовке матча с «Уфой» и покинул поле на электрокаре.

Помимо него, из-за различных повреждений замены попросили Деян Ловрен и Малком. Ещё в четверг все трое не тренировались в общей группе.

Проще всего наставнику будет заменить Ловрена. Место в центре обороны привычно займёт Дуглас, который провёл на этой позиции в текущем сезоне уже три матча: с ЦСКА (2:1), «Арсеналом» (3:1) и «Уралом» (1:1). Во всех этих встречах «Зенит» обязательно пропускал, хотя бразилец не был напрямую виноват в пропущенных мячах.

Однако в противостоянии с быстрыми высококлассными нападающими «Спартака» действующему на неродной позиции Дугласу придётся гораздо сложнее.

На левом фланге обороны бразильца заменит либо Юрий Жирков, либо Даниил Круговой. За первого говорит колоссальный опыт, за второго — работоспособность и выносливость. Однако в важнейших матчах с ЦСКА и «Локомотивом» (да и с тем же «Спартаком») в Кубке место в основе получал именно ветеран. И действовал в этих играх бронзовый призёр Евро-2008 максимально полезно. Тем более что дуэли со «Спартаком» традиционно складываются для него удачно. В 26 поединках с красно-белыми в составе разных команд он забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Можно вспомнить его красивейший победный гол на «Открытие Арене» в 2019-м.

Куда сложнее будет заменить Азмуна, ведь у Семака, помимо иранца и Дзюбы, просто нет номинальных нападающих. В нынешнем сезоне забивной дуэт разбивался лишь однажды: в игре с «Ростовом» из-за травмы не смог выйти на поле капитан сборной России. Его место занял Эмилиано Ригони. Вероятно, повторится эта ситуация и в Москве. Аргентинец, как и Азмун, умеет грамотно врываться в свободные зоны и действовать в подыгрыше.

Заменить Малкома будет сложнее, ведь он не пропустил ни одного матча в новом сезоне. Скорее всего, это сделает Алексей Сутормин, для которого позиция правого полузащитника — родная. Впрочем, тренерский штаб гостей может воспользоваться универсализмом Александра Ерохина или Андрея Мостового. Оба привыкли действовать слева, но вполне могут переместиться на противоположный фланг.

Кого Тедеско отрядит в нападение

Если Семак испытывает серьёзные проблемы с нападающими, то Тедеско, напротив, имеет богатый выбор форвардов. В дерби двух столиц на поле может выйти любой из троицы: Александр Соболев, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. А вот Александр Кокорин против своей бывшей команды не сыграет по состоянию здоровья. По словам наставника красно-белых, бывший футболист «Зенита» следующие две недели будет проходить курс лечения.

Практически наверняка с первых минут на поле появится швед, который в текущем сезоне РПЛ является лидером команды по числу баллов за результативность и её лучшим бомбардиром (4 + 2). Он попадал в основу во всех матчах национального первенства.

Интрига заключается в том, кто составит ему пару. Аргентинец весьма неплохо прессингует защитников соперника и способен на протяжении всего матча сохранять приличную скорость, что может пригодиться во втором тайме, когда команды начнут уставать. Кроме того, он не забывает и о своих прямых обязанностях, одинаково хорошо действуя из глубины и на острие.

Впрочем, если перед командой будет стоять задача уповать на стандарты и больше действовать вторым номером, как это произошло в игре на Кубок, логичнее будет выглядеть выход с первых минут россиянина, который лидирует в РПЛ по количеству выигранных верховых единоборств (в среднем 5,8 за матч).

Как Семак собирается решать проблему Айртона и Зобнина

Предельно мощно выглядят и фланги «Спартака». Так, по оценкам портала Whoscored левый защитник Айртон является лучшим футболистом команды с оценкой 7,39. Роман Зобнин, выступающий на правом краю, входит в первую пятёрку (7,14).

Оба выполняют огромный объём работы, успевая закрывать всю бровку, и регулярно подключаются к атакам. Мало того, Зобнин даже является лучшим футболистом команды по количеству ключевых передач (1,9). Роман, вынужденно сместившийся на фланг, настолько органично смотрится на этой позиции, что Тедеско скорее задумается о покупке нового центрального полузащитника, чем латераля.

Айртон же, вопреки расхожему мнению, после фирменных скоростных проходов регулярно отрабатывает и в обороне. Например, он занимает четвёртое место в лиге по среднему количеству отборов (2,9).

В дерби болельщики станут свидетелями любопытной дуэли между бразильцем и Вячеславом Караваевым. Воспитанник ЦСКА постепенно осваивается в «Зените» и в текущем сезоне РПЛ уже отметился двумя результативными передачами. Айртона же должен окрылить дубль в матче предыдущего тура с «Тамбовом».

А вот на противоположном краю в связи с травмой Ловрена и перемещением Дугласа в центр обороны могут встретиться два партнёра по сборной России, Жирков и Зобнин, и, учитывая работоспособность второго, не исключено, что Семаку придётся потратить одну из замен на усиление левого фланга.

Справятся ли с давлением Максименко и Кержаков

Особое внимание в субботу будет приковано к Александру Максименко. Во многом это связано с результативной ошибкой, которую он совершил в дерби с ЦСКА три недели назад (1:3). Учитывая, что она стала для него не первой (в июньском поединке с армейцами молодой вратарь пропустил необязательный мяч от Николы Влашича), на него будет оказываться особое давление.

Наверняка, не прибавило Александру положительных эмоций и детское видео с его участием, разошедшееся по Telegram-каналам, в котором он признавался, что мечтает играть за ЦСКА. Всё это может дополнительно нервировать «первого номера» «Спартака». Впрочем, в матчах с «Зенитом» Максименко результативных ошибок не допускал, а первую для себя встречу с петербуржцами в сентябре 2018-го даже отыграл на «ноль».

Особенно важным этот матч станет и для Михаила Кержакова. Связано это с возвращением Андрея Лунёва в строй после травмы. В преддверии дерби последний приступил к тренировкам. Однако 41-й номер «Зенита» вряд ли горит желанием снова сесть в запас, тем более что представленным шансом он вновь воспользовался и в девяти матчах нынешнего сезона пропустил лишь пять мячей.

Выйдут ли из тени Бакаев и Малком

Многое в субботнем матче будет зависеть и от игры Зелимхана Бакаева. Несмотря на то что полузащитник пока не набрал идеальную форму и не демонстрирует ту игру, которую показывал в прошлом сезоне, он уже имеет четыре результативных балла (1 + 3). А в кубковом матче с «Зенитом» именно Зелимхан отдал голевую передачу на Соболева.

На фоне Бакаева любопытно будет понаблюдать за действиями Малкома, если тот всё же восстановится от травмы. Игра бразильца на старте сезона вызывает у болельщиков «Зенита» большие вопросы. Приобретённый у «Барселоны» за €40 млн полузащитник пока отметился лишь одним голом (в матче с «Тамбовом») и одной голевой передачей (в игре с «Арсеналом»). При этом в важнейших матчах с «Ростовом», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» результативных баллов он не набирал.

В концовке прошлого сезона восстановившийся от травмы Малком, казалось, адаптировался в команде и начал приносить ей пользу. Бразилец оформил дубль в матче с ЦСКА, огорчил «Сочи», помог Далеру Кузяеву забить победный мяч «Спартаку» и заработал решающий пенальти в финале Кубка России с «Химками».

После небольшой паузы дела у дорогостоящего легионера вновь пошли не лучшим образом. Он является лучшим в команде по количеству ударов (3,1 в среднем за матч) и по числу обводок (2,2), но эти показатели редко конвертируются в конкретику. Остаётся надеяться, что Малком начнёт оправдывать затраченные на него деньги уже в субботу.