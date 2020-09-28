Черчесов: нужно время, чтобы Кутепов снова влился в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов защитника «Спартака» Ильи Кутепова в национальную команду на матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией и на контрольную игру со Швецией.
Черчесов: нужно время, чтобы Кутепов снова влился в сборную России
  • РИА Новости

«У Ильи за плечами подготовка к ЧМ-2018, тогда у него был партнёром Сергей Игнашевич, хотя и сейчас у него хорошие партнёры. Но потом он получил две травмы и выпал из ритма. Нужно время, чтобы он влился. Его партнёры не дают усомниться в своём профессионализме, и сейчас он сыграл уже несколько матчей. Он поменяет отношение к себе только своей игрой, сейчас мы его вызвали, пообщаемся напрямую, направим его, чтобы он постоянно играл, а у нас был выбор», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Последний раз Кутепов играл за сборную на домашнем чемпионате мира 2018 года в четвертьфинальном матче с Хорватией.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о возможной ротации состава сборной России в октябрьских матчах.

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