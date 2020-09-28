Черчесов ответил на вопрос о возможной ротации состава сборной России в октябрьских матчах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной ротации состава национальной команды в матчах Лиги наций с Турцией и Венгрией и в контрольной игре со Швецией.

«Сегодня на этот вопрос ответить нельзя, у нас будет на день больше подготовка. И всё будет зависеть от состояния игроков. Мы должны просчитывать ротацию, это понятно. Есть контрольный матч, есть два официальных. Ещё есть тур, поэтому пока непонятно, в каком игроки состоянии», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в сборную России защитника клуба второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» Александра Жирова.