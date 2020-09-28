Колосков о вызове Жирова: главное — понять, подходит ли он сборной по своим параметрам, игровым и человеческим

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в сборную России защитника клуба второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» Александра Жирова.
Колосков о вызове Жирова: главное — понять, подходит ли он сборной по своим параметрам, игровым и человеческим
  • РИА Новости

«Я ещё не видел состава сборной, не успел ознакомиться и впервые слышу эту фамилию. Будем надеяться на то, что Черчесов как опытный военачальник соберёт нужное войско, ну и заодно посмотрит на тех, кого ещё лично в деле не видел», — приводит слова Колоскова Sport24.

Он высказал мнение, что Жиров был вызван не для того чтобы наиграть его в команде, а чтобы посмотреть его в условиях сбора.

«А так он, может, даже не сыграет. Здесь главное — посмотреть, как футболист притрётся к команде, насколько будет своим человеком в коллективе, и это главная задача на первом сборе, а не то что наиграть его куда-то. Главное — понять, подходит ли он сборной по своим параметрам, игровым и человеческим», — добавил почётный президент РФС.

29-летний Жиров впервые вызван в сборную. В октябре 2015 года он был включён в расширенный состав национальной команды для подготовки к матчу с Черногорией в рамках отборочного этапа на Евро-2016, но в окончательный состав тогда не попал.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин высказался о вызове Жирова в сборную России по футболу.

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