Колосков о вызове Жирова: главное — понять, подходит ли он сборной по своим параметрам, игровым и человеческим
- РИА Новости
«Я ещё не видел состава сборной, не успел ознакомиться и впервые слышу эту фамилию. Будем надеяться на то, что Черчесов как опытный военачальник соберёт нужное войско, ну и заодно посмотрит на тех, кого ещё лично в деле не видел», — приводит слова Колоскова Sport24.
Он высказал мнение, что Жиров был вызван не для того чтобы наиграть его в команде, а чтобы посмотреть его в условиях сбора.
«А так он, может, даже не сыграет. Здесь главное — посмотреть, как футболист притрётся к команде, насколько будет своим человеком в коллективе, и это главная задача на первом сборе, а не то что наиграть его куда-то. Главное — понять, подходит ли он сборной по своим параметрам, игровым и человеческим», — добавил почётный президент РФС.
29-летний Жиров впервые вызван в сборную. В октябре 2015 года он был включён в расширенный состав национальной команды для подготовки к матчу с Черногорией в рамках отборочного этапа на Евро-2016, но в окончательный состав тогда не попал.
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин высказался о вызове Жирова в сборную России по футболу.