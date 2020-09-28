Сёмин высказался о вызове Жирова в сборную России по футболу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал вызов в сборную России защитника клуба второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» Александра Жирова.

«Приглашение Жирова говорит о том, что главный тренер национальной команды следит за всеми российскими игроками. Позиция центрального защитника — дефицитная. Жиров, когда играл в России, был молод, мне казалось, что он должен был выйти на хороший уровень, но те сложности, которые в тот период были в «Анжи», наверное, не позволили ему себя реализовать. Ну а сейчас он проявил себя хорошо, во второй Бундеслиге очень сложно играть. Он физически мощный, высокорослый, с хорошей передачей с левой ноги. Посмотрим, как он проявит себя в сборной», — приводит слова Сёмина ТАСС.

29-летний футболист впервые вызван в сборную. В октябре 2015 года он был включён в расширенный состав национальной команды для подготовки к матчу с Черногорией в рамках отборочного этапа на Евро-2016, но в окончательный состав тогда не попал.

Ранее Жиров прокомментировал свой вызов в сборную России по футболу.