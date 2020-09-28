Жиров о вызове в сборную России: каждый футболист был бы рад этому

Защитник клуба второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров прокомментировал свой вызов в сборную России по футболу.

«Пришёл с тренировки, начали все писать и поздравлять. Сам не знал, что меня вызвали. Даже новости не читал. Из сборной ещё не связывались со мной. Я очень рад вызову. Каждый футболист был бы рад этому. Главное для меня сейчас — сыграть тур в пятницу, потом прилететь в сборную, влиться в коллектив и освоиться. О другом пока не думаю», — приводит слова Жирова «Чемпионат».

29-летний футболист впервые вызван в сборную. В октябре 2015 года он был включён в расширенный состав национальной команды для подготовки к матчу с Черногорией в рамках отборочного этапа на Евро-2016, но в окончательный состав тогда не попал.

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