Газизов: очень приятно, что Кутепова вызвали в сборную России

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал вызов защитника Ильи Кутепова в расположение сборной России на октябрьские матчи Лиги наций со сборными Турции и Венгрии, а также контрольный матч со Швецией.
Газизов: очень приятно, что Кутепова вызвали в сборную России
  • РИА Новости

«Очень приятно, что Кутепова вызвали в сборную России. Я очень рад за Илью, он молодец. Кутепов доказал, что надо терпеть, работать, даже если он не в старте. Мы все его поддерживаем, он доказал, набрал форму. Конечно, хотелось бы поблагодарить Станислава Черчесова, что он даёт шанс игроку. Конкуренция между центральными защитниками в «Спартаке» радует. Российская обойма — это всегда хорошо», — приводит слова Газизова Sport24.

27-летний Кутепов в нынешнем сезоне сыграл в трёх матчах за «Спартак», а в прошлом — в 13.

Ранее сообщалось, что Черышев, Кутепов и Жиров вызваны в расположение сборной России по футболу на октябрьские матчи.

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