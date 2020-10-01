Семак: никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Семак: никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе
  • РИА Новости

«К сожалению, никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять, кто в каком состоянии, и уже завтра примем решение, кто будет готовиться к матчу», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Защитник Деян Ловрен, хавбек Малком и форвард Сердар Азмун получили повреждения в матче девятого тура РПЛ с «Уфой».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в десятом туре РПЛ.

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