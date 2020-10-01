Семак: никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе
- РИА Новости
«К сожалению, никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять, кто в каком состоянии, и уже завтра примем решение, кто будет готовиться к матчу», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Защитник Деян Ловрен, хавбек Малком и форвард Сердар Азмун получили повреждения в матче девятого тура РПЛ с «Уфой».
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Ранее стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Зенит» в десятом туре РПЛ.