Кузяев официально подписал новый контракт с «Зенитом»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о возвращении полузащитника сборной России Далера Кузяева в команду.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, новое соглашение с игроком рассчитано на два года.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2020 год. Летом у футболиста закончился контракт, и он стал свободным агентом. После этого футболист изъявил желание продолжить карьеру в Европе, но у него так и не вышло подписать контракт с иностранным клубом.

Также появлялась информация об интересе к Кузяеву со стороны «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

Ранее сообщалось, что Кузяев вернётся в «Зенит».