Источник: Кузяев вернётся в «Зенит»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, договорился об условиях контракта с «Зенитом».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к футболисту. По информации издания, игрок и клуб согласовали условия контракта.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2020 год. Летом у футболиста закончился контракт, и он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник в 20 матчах отдал две результативные передачи.

Ранее Орлов призвал Кузяева вернуться в «Зенит».