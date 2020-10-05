Источник: Кузяев вернётся в «Зенит»
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к футболисту. По информации издания, игрок и клуб согласовали условия контракта.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2020 год. Летом у футболиста закончился контракт, и он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник в 20 матчах отдал две результативные передачи.
Ранее Орлов призвал Кузяева вернуться в «Зенит».