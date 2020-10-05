Орлов призвал Кузяева вернуться в «Зенит»

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Известный комментатор Геннадий Орлов обратился к бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву и предложил футболисту вернуться в петербургский клуб.
Орлов призвал Кузяева вернуться в «Зенит»
  • © Российский футбольный союз

«Слышал, что переход Кузяева в «Локомотив» сорвался. Об этом и Геркус сегодня написал. Странная ситуация, он играть-то собирается? Правда, его сейчас в сборную взяли. От добра добра не ищут. Далер, раз такая ситуация складывается, играй за «Зенит». Ты что? Пробьёшься здесь, будешь играть в Лиге чемпионов. Тем более, сейчас мы видим, что менять можно каждого, особенно в центре поля», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. 

Ранее СМИ рассказали подробности несостоявшегося перехода Кузяева в «Рейнджерс».

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