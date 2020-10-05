СМИ рассказали подробности несостоявшегося перехода Кузяева в «Рейнджерс»

Стали известны подробности несостоявшегося перехода полузащитника сборной России Далера Кузяева в шотландский футбольный клуб «Рейнджерс».

Как сообщает Sport24, шотландцы были готовы предложить россиянину контракт, по которому он зарабатывал бы не более €500 тыс. в год.

Отмечается, что сам игрок был заинтересован в таком варианте, но его представители потребовали у клуба из Глазго €1 млн в год, что не устроило «Рейнджерс».

Кузяев находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с петербургским «Зенитом». Прежде сообщалось, что он хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее Илья Геркус заявил, что Кузяев не перейдёт в «Локомотив».