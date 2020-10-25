Комитет РФС по этике может рассмотреть заявление «Краснодара» о судействе в матче со «Спартаком»

Заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче этого клуба со «Спартаком» может быть рассмотрено комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).

РИА Новости

Это случится в случае обращения от руководства РФС, заявил глава комитета Семён Андреев. «Пока ничего не поступало», — приводит его слова «Р-Спорт». Ранее сообщалось, что в РФС отреагировали на заявление «Краснодара» относительно матча со «Спартаком».