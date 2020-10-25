В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» относительно матча со «Спартаком»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:3).

«Люди в «Краснодаре» очень эмоциональны. По-человечески можно их понять. Трактовка момента в моменте отменённого гола «Краснодара» действительно могла быть непонятной. Если арбитр даёт бороться, то не надо было давать свисток до забитого мяча. Все экспертные оценки будут после того, как ЭСК рассмотрит эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, что в ближайшее время «Краснодар» пришлёт запрос. Всё будет рассмотрено», — сказал Хачатурянц «Чемпионату».

Ранее гендиректор «Краснодара» обвинил арбитра Безбородова в предвзятом судействе в матче со «Спартаком».