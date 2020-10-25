Гендиректор «Краснодара» обвинил арбитра Безбородова в предвзятом судействе в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:3).

«После слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво», считаем необходимым высказать своё отношение к произошедшему. «Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется отметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Они своими решениями обеспечили победу «Спартаку» в матче. Почему мы считаем первый забитый гол «Спартака» и отменённый второй гол «Краснодара» предвзятыми решениями? На наш взгляд, оба эти момента одинаковы. В первом случае гол засчитан, во втором — отменён. Оба эти решения оказали влияние на окончательный результат. На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость», — цитирует гендиректора «Краснодара» клубная пресс-служба.

Также Хашиг удивился отсутствию реакции общественности на судейские решения в этом матче.

«Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился сняться с чемпионата. Вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех неделю наблюдать за этой истерией. Во вчерашнем матче таких моментов было два — и тишина! «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотят. Победу вам принесли судьи. «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу на блюдечке принесли Безбородов и Левников», — добавил Хашиг.

После победы над «Краснодаром» «Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Ранее Федун заявил, что игра «Спартака» с «Краснодаром» стала одним из самых ярких матчей чемпионата.