Федун: игра «Спартака» с «Краснодаром» стала одним из самых ярких матчей чемпионата

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал победу команды над «Краснодаром» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Сегодняшняя игра против «Краснодара» была одним из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали всё красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплочённый коллектив, где новички наконец усилили нашу команду. Рад, что «Спартак» вышел на чистое первое место, но впереди ещё много туров и борьбы», — цитирует Федуна Sport24.

«Спартак» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:1 и возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 27 очков. «Краснодар» с 18 очками находится на восьмом месте.

Ранее Доменико Тедеско выразил мнение, что голкипер Александр Максименко провёл прекрасный матч с «Краснодаром».