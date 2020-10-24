Тедеско считает, что Максименко провёл прекрасный матч против «Краснодара»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре голкипера команды Александра Максименко в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Что творилось с Максименко до перерыва? Сегодня на поле вышли два молодых и талантливых игрока. У Максименко в первом тайме были разные моменты: да, из рук выскальзывали мячи, которые надо было фиксировать, но это объясняется тем, что поле достаточно мягкое и скользкое. Во втором тайме он сыграл увереннее и часто спасал команду. Суммарно по моментам — провёл прекрасный матч», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:1 и возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 27 очков. «Краснодар» с 18 очками находится на восьмом месте.

Ранее Тедеско заявил, что «Спартак» контролировал игру в первом тайме матча с «Краснодаром».