Тедеско заявил, что «Спартак» контролировал игру в первом тайме матча с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

«В первом тайме контролировали игру, забили два гола, что помогло нам почувствовать уверенность. Но при счёте 2:0 всегда есть риск: соперник забивает, становится опасно, команда нервничает», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что во втором тайме соперник стал больше обострять, а оборона красно-белых просела ниже. Тем не менее он считает, что помогли некоторые изменения.

«Когда на поле вышел Умяров, мы перестроились на игру с одним опорным полузащитником и двумя восьмёрками, это добавило нам стабильности», — сказал Тедеско.

«Спартак» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:1 и возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 27 очков. «Краснодар» с 18 очками находится на восьмом месте.

Ранее Мурад Мусаев высказался о поражении «Краснодара» от «Спартака».