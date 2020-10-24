Мусаев высказался о поражении «Краснодара» от «Спартака»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:3) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мусаев высказался о поражении «Краснодара» от «Спартака»

«В первом тайме неправильно тактически располагались в обороне, соперники отрезали нашу прессингующую зону, мы чувствовали явные проблемы на левом фланге, недостаточно качественно действовали в отборе», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

По его мнению, во втором тайме его команда прибавила, перестроившись на другую схему и прессингуя. Он также отметил удачный выход Даниила Уткина на замену.

«Отыграли один мяч, но не хватило ресурса, и в итоге пропустили в одной из быстрых атак», — добавил Мусаев.

«Спартак» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:1 и возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 27 очков. «Краснодар» с 18 очками находится на восьмом месте.

Ранее Шамиль Газизов сообщил, что «Спартак» предложил главному тренеру команды Доменико Тедеско продлить контракт.

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