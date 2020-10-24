Газизов сообщил, что «Спартак» предложил Тедеско продлить контракт

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб предложил главному тренеру команды Доменико Тедеско продлить контракт после победы над «Краснодаром» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.
Газизов сообщил, что «Спартак» предложил Тедеско продлить контракт
  • РИА Новости

«Мы уже предложили продление контракта Тедеско. Он будет думать. Что он решит. Он талантливый тренер. Чемпионская игра у него сегодня есть. Надеемся, продолжит в том же духе», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:1 и возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 27 очков.

Ранее арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что первый мяч «Спартака» в матче с «Краснодаром» был забит с нарушением.

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