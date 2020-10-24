Федотов считает, что первый мяч «Спартака» в матче с «Краснодаром» был забит с нарушением

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о первом голе московского «Спартака» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (3:1).

«Первый гол «Спартака» в ворота «Краснодара» нельзя было засчитывать, он был забит с нарушением», — цитирует эксперта «Чемпионат».

При этом он выразил мнение, что в данной ситуации виноват не главный арбитр Владислав Безбородов, а VAR, на которой работал Кирилл Левников.

«У Безбородова это не нарушение, но Понсе отталкивал защитника хозяев. VAR должна была вмешаться», — добавил Федотов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков.