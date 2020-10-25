Источник: в РФС возмущены работой арбитра Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»
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«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в матче с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то они могут закончить свои карьеры», — рассказал «Чемпионату» источник в Российском футбольном союзе.
Работа Безбородова вызвала возмущение у «Краснодара», представители которого считают, что арбитры трактовали схожие эпизоды матча по-разному.
Ранее в РФС отреагировали на заявление «Краснодара» относительно матча со «Спартаком».