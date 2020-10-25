Источник: в РФС возмущены работой арбитра Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»

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В Российском футбольном союзе (РФС) возмущены судейством Владислава Безбородова в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3).
Источник: в РФС возмущены работой арбитра Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в матче с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то они могут закончить свои карьеры», — рассказал «Чемпионату» источник в Российском футбольном союзе.

Работа Безбородова вызвала возмущение у «Краснодара», представители которого считают, что арбитры трактовали схожие эпизоды матча по-разному.

Ранее в РФС отреагировали на заявление «Краснодара» относительно матча со «Спартаком».

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