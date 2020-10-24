Поражение «Зенита» от «Рубина», дебютный гол Мозеса и сейвы Максименко: как «Спартак» стал единоличным лидером РПЛ

«Спартак» обыграл в гостях «Краснодар» (3:1) и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Решающий вклад в успех красно-белых внёс вратарь Александр Максименко, отразивший несколько опасных ударов. А новичок команды Виктор Мозес отметился дебютным голом. В свою очередь, «Зенит» уступил «Рубину» (1:2) и потерпел первое домашнее поражение в РПЛ почти за два года.

Второе поражение «Зенита» за пять дней

«Зенит» и «Рубин» перед встречей 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) понесли серьёзные кадровые потери. У казанцев матч из-за перебора жёлтых карточек пропускали сразу два игрока основного состава — Оливер Абильдгор и Денис Макаров. Свои дисквалификации они получили по итогам встречи с «Краснодаром», после которой «Рубин» подал протест на судейство Михаила Вилкова и потребовал переигровки.

В заявке «Зенита» не оказалось Сердара Азмуна. Заранее об отсутствии иранца не сообщалось. Как пояснил перед игрой наставник петербуржцев Сергей Семак, форвард почувствовал недомогание в пятницу и на всякий случай был изолирован от команды. В тренерском штабе ждали результаты его анализов. Невключение в основу Данила Кругового специалист объяснил возвращением не игравшего с «Брюгге» Дугласа Сантоса. По словам Семака, именно бразилец является основным исполнителем на позиции левого защитника. Кроме того, по-прежнему восстанавливается после травмы его соотечественник Малком.

Перед началом матча Семак около десяти минут тепло общался со своим коллегой из «Рубина» Леонидом Слуцким. Тренеров много лет связывают хорошие отношения. В 2006 году после возвращения в Россию из Франции Семак играл под руководством Слуцкого в «Москве». Не чужим наставник «Зенита» является и для «Рубина», с которым дважды стал чемпионом России.

«Зенит» вступил в игру по-хозяйски, намереваясь реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов. Наиболее заметной фигурой на поле в первом тайме был Александр Ерохин. Осенью этот полузащитник набрал прекрасную форму. На 22-й минуте он выиграл позиционную борьбу в штрафной «Рубина» и опасно пробил головой. Мяч прошёл рядом со штангой.

Это был первый голевой момент в матче, но казанцы не сделали выводов из тревожного звонка. Всего через четыре минуты ситуация повторилась с той разницей, что теперь Ерохин ногой отправил мяч в сетку после подачи со стандарта. Никто из гостей вновь не смог ему помешать, а голкипер Юрий Дюпин не дотянулся до мяча. Так счёт был открыт. Ерохин же отличился в третьем матче РПЛ подряд. Ранее от него пострадали «Спартак» и «Сочи».

К чести «Рубина», пропущенный гол не выбил подопечных Слуцкого из колеи. Они могли восстановить паритет уже в следующей атаке, когда Хван Ин Бём пробил в штангу, хотя голкипер «Зенита» Михаил Кержаков застыл в полупозиции и не успевал отвести угрозу, полети мяч в створ.

Как выяснилось, «укол» от Ерохина заставил «Рубин» разозлиться. Несмотря на отсутствие важных исполнителей, казанцы стремились нагнетать напряжение у штрафной Кержакова и проводили опасные контратаки. Гол в ворота «Зенита» постепенно назревал. Для начала на помощь Кержакову вновь пришла штанга, принявшая на себя удар Филипа Уремовича.

Однако на 43-й минуте шансов у вратаря петербуржцев выручить своих партнёров уже не было. Солтмурад Бакаев мастерски подал примерно от угла штрафной площади, а выпрыгнувший выше всех Деспотович головой отправил мяч в дальний угол. «Рубину» удался так называемый гол в раздевалку, способный оказать психологическое воздействие на пропустившую команду.

Естественно, после перерыва «Зенит» приложил максимум усилий, чтобы вернуть себе лидерство в счёте. Однако сказывалась усталость после выматывающего матча с «Брюгге». Напротив, казанцы на кураже продолжали идти вперёд. На 51-й минуте в их штрафной упал Артём Дзюба. Это был один из немногих эпизодов игры, когда капитан «Зенита» сумел обратить на себя внимание. Трибуны требовали назначить пенальти, но судья нарушения правил не усмотрел.

В середине второго тайма «Рубину» удалась ещё одна нехитрая, зато эффективная комбинация. В роли ассистента вновь выступил Бакаев, а Дарко Йевтич из-за пределов штрафной пробил точно в дальний нижний угол. Семак отреагировал на пропущенный гол тройной заменой. Однако вышедшие на поле футболисты, как и появившийся чуть позже Андрей Мостовой, не смогли что-то глобально изменить в сломавшемся механизме «Зенита».

Обстановка на поле между тем накалялась. Когда арбитр не заметил отмашку Деяна Ловрена от Хвичи Кварацхелии, а затем и похожее действие со стороны Вендела по отношению к Бакаеву, возникла потасовка. В эндшпиле только что вышедший на замену у «Рубина» Александр Зуев мог окончательно убить интригу. Но и в этот раз за «Зенит» сыграла штанга. А автор победного гола Йевтич получил травму. Его заменил Дмитрий Тарасов.

«Зенит» уступил на своём поле в чемпионате России впервые почти за два года. Причём в декабре 2018-го хозяев с тем же счётом (2:1) огорчил «Рубин».

Победа «Спартака» в Краснодаре

Осечкой чемпиона мог воспользоваться «Спартак», который начал матч в Краснодаре спустя 30 минут после финального свистка в Санкт-Петербурге.

Из стана москвичей в последние дни приходило много новостей. После решения Роспотребнадзора обязать красно-белых провести матч с «Ростовом» в 14-м туре без зрителей руководство московского клуба попыталось поменяться с соперником кругами и сыграть на выезде. Ростовчане против этого не возражали. И всё же Роспотребназор после получения просьбы от «Спартака» смягчил свою позицию и разрешил пустить на трибуны «Открытие Арены» 2730 зрителей.

Таким образом, спаренных гостевых матчей с южанами у москвичей не случилось. К выезду в Краснодар спартаковцы готовились особенно тщательно. Наставник команды Доменико Тедеско предоставил отдых большой группе основных исполнителей, не взяв их в Красноярск на мало значившую игру Кубка России с «Енисеем» в среду (0:1). Правда, нападающий Эсекьель Понсе вышел на сибирскую «синтетику» и получил повреждение. Но за три дня ему удалось прийти в себя.

Одновременно на тренировке в Москве травмировался Александр Соболев. У него последствия оказались серьёзнее. Фактурный форвард не попал в заявку на встречу с южанами и пропустит ещё несколько недель. При этом в состав вернулись Георгий Джикия, сдавший сомнительный тест на COVID-19, перенёсший ротавирус Зелимхан Бакаев и Самуэль Жиго. Напротив, у «Краснодара» не смогли выйти на поле Реми Кабелла, Виктор Классон, Вандерсон, травмировавшийся в матче Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1) Сергей Петров и ещё несколько игроков основной обоймы. В запас «быки» смогли включить лишь трёх полевых игроков, в том числе дебютанта Леона Сабуа и двух вратарей.

Дефицит футболистов вынудил наставника «Краснодара» Мурада Мусаева дать шанс 20-летнему Эдуарду Сперцяну. Забегая вперёд, он отыграл один тайм, запомнившись остроумным, но неточным пасом пяткой, и был заменён на Даниила Уткина. В основе красно-белых дебютировал Виктор Мозес.

Гости намеренно отдали мяч, предпочитая действовать вторым номером и дожидаться ошибки соперников. «Краснодар» завладел территориальным преимуществом. Но с креативом в передней линии имелись проблемы: сказывалось отсутствие ведущих игроков. Однако опасения, что южанам придётся тяжело в физическом плане, не оправдались. Хозяева активно перемещались на чужой половине поля, проникали в штрафную, но не преуспевали с последним пасом.

На 13-й минуте «Спартак» неожиданно забил. В редкой контратаке Джордан Ларссон промчался по флангу и отдал передачу в штрафную, где Понсе в силовой дуэли продавил Евгения Чернова и отправил мяч в сетку мимо Матвея Сафонова.

Матч в Краснодаре рассматривался многими через призму соперничества двух однозначно лучших молодых вратарей России — Сафонова и Александра Максименко. Оба по традиции надёжно делали свою работу, но совсем без помарок не обошлись. Так, голкипер «Спартака» дважды заставил своих защитников нервничать в простых ситуациях. Особенно странным показался момент на 28-й минуте, когда после несложного прострела с фланга мяч пролетел сквозь руки Максименко. Добить его в сетку Алексею Ионову ценой болезненного столкновения не позволил Айртон, перед матчем вызванный в олимпийскую сборную Бразилии. С повторной попыткой краснодарцев Максименко справился в своём лучшем стиле.

Встреча продолжилась. Часто брал игру на себя Магомед-Шапи Сулейманов. Форвард хозяев выходил на ударную позицию, бил, но не попадал в створ. Когда «Краснодар» вновь прижал «Спартак» к воротам, снова сработал левый фланг красно-белых. Теперь Айртон прострелил, Понсе технично прикрыл мяч корпусом, а Мозес обыграл защитника и пробил мимо Сафонова, отметив первое появление в старте дебютным голом.

«Спартак» без видимых усилий сдерживал наступление «Краснодара» и, когда было необходимо, проводил образцово разыгранные комбинации. Имелись опасения, что после перерыва коллектив Мусаева физически подсядет и смирится с поражением, держа в уме домашний матч Лиги чемпионов с «Челси». Но этого не произошло. Напротив, большую часть второго тайма «Краснодар» владел преимуществом. Вероятно, сказалась работа наставника. Южане прессинговали и давили. Как следствие, оборона «Спартака» начала давать сбои.

Один мяч уже через минуту после своего дебюта в РПЛ отквитал 20-летний Сабуа. На 66-й минуте головой после подачи со штрафного забил Кайо Панталеан. Однако арбитр Владислав Безбородов отменил взятие ворот из-за предшествовавшего этому фола Александра Мартыновича на Жиго.

Великолепно действовал на последнем рубеже и Максименко. Не исключено, что решающим моментом встречи стал его сейв после отличного выстрела Чернова. Когда запахло жареным, Тедеско начал сбивать атакующую игру «Краснодара» заменами. В последние 25 минут тренер «Спартака» выпустил на поле пять свежих футболистов. Это сработало. Порыв «Краснодара» спал, а свежий Александр Кокорин активно включился в работу на переднем краю. Именно он совершил грамотный проход, перед тем как Ларссон отправил третий гол в ворота Сафонова. Швед сделал это в блестящем стиле: развернулся вокруг своей оси и, уже падая, поразил верхний угол.

Команды заканчивали встречу без своих капитанов. У «Спартака» получил травму Джикия. У «Краснодара» за второе предупреждение был удалён Мартынович, грубо сфоливший на Айртоне. Красно-белые победили «быков» впервые с августа 2018 года и единолично возглавили турнирную таблицу, оторвавшись от «Зенита» на три очка.