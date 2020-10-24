«Зенит» впервые с декабря 2018 года проиграл на своём поле в РПЛ

Поражение от казанского «Рубина» стало для петербургского «Зенита» первым в Российской премьер-лиге (РПЛ) на своём поле впервые с декабря 2018 года.

«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге уступил «Рубину» со счётом 1:2.

Примечательно, что до этого «Зенит» последний раз проигрывал в чемпионате 9 декабря 2018 года. И тогда команда с берегов Невы также потерпела поражение от казанцев с тем же счётом.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не стал проводить параллели между поражениями «Зенита» от «Рубина» и «Брюгге».