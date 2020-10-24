Семак не стал проводить параллели между поражениями «Зенита» от «Рубина» и «Брюгге»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от казанского «Рубина» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вышли неплохо с точки зрения движения, желания. Имели небольшое преимущество. Счёт мог быть и в нашу пользу, но дали пробить Йевтичу — они забили», — цитирует Семака «Чемпионат».

Он также посетовал на ошибки в обороне и проблемы с реализацией. По его словам, все ошибки будут разобраны и команда постарается исправить ситуацию.

«Не думаю, что можно проводить параллели с «Брюгге». Забитый мяч сыграл с нами плохую шутку. Стали играть излишне спокойно в обороне. Неправильно среагировали. Во втором тайме играли неплохо», — сказал специалист.

«Зенит» на своём поле уступил «Рубину» со счётом 1:2. До этого сине-бело-голубые с таким же счётом проиграли на своём поле бельгийскому «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Ранее Леонид Слуцкий назвал закономерной победу «Рубина» над «Зенитом».