Семак не стал проводить параллели между поражениями «Зенита» от «Рубина» и «Брюгге»

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от казанского «Рубина» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак не стал проводить параллели между поражениями «Зенита» от «Рубина» и «Брюгге»
  • РИА Новости

«Вышли неплохо с точки зрения движения, желания. Имели небольшое преимущество. Счёт мог быть и в нашу пользу, но дали пробить Йевтичу — они забили», — цитирует Семака «Чемпионат».

Он также посетовал на ошибки в обороне и проблемы с реализацией. По его словам, все ошибки будут разобраны и команда постарается исправить ситуацию.

«Не думаю, что можно проводить параллели с «Брюгге». Забитый мяч сыграл с нами плохую шутку. Стали играть излишне спокойно в обороне. Неправильно среагировали. Во втором тайме играли неплохо», — сказал специалист.

«Зенит» на своём поле уступил «Рубину» со счётом 1:2. До этого сине-бело-голубые с таким же счётом проиграли на своём поле бельгийскому «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Ранее Леонид Слуцкий назвал закономерной победу «Рубина» над «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить