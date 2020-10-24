Слуцкий назвал закономерной победу «Рубина» над «Зенитом»
- РИА Новости
По его словам, игра с действующим чемпионом была большой для его команды.
«Для нашей молодой команды было важно добиться положительного результата. Судя по количеству голевых моментов, наша победа была закономерной. Только три штанги чего стоят», — цитирует Слуцкого РИА Новости.
Он отметил, что было тяжело, но «Рубин» заслуженно победил.
Подопечные Леонида Слуцкого набрали 18 очков и продолжают занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом» в 12-м туре Российской премьер-лиги.