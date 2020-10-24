Слуцкий назвал закономерной победу «Рубина» над «Зенитом»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» (2:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.
Слуцкий назвал закономерной победу «Рубина» над «Зенитом»
  • РИА Новости

По его словам, игра с действующим чемпионом была большой для его команды.

«Для нашей молодой команды было важно добиться положительного результата. Судя по количеству голевых моментов, наша победа была закономерной. Только три штанги чего стоят», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Он отметил, что было тяжело, но «Рубин» заслуженно победил.

Подопечные Леонида Слуцкого набрали 18 очков и продолжают занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата. 

Ранее «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом» в 12-м туре Российской премьер-лиги.

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