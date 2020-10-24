Мозес дебютирует в стартовом составе «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Спартака» на матч 12-го тура Российской премьер-лиги.

В составе хозяев с первых минут на поле появятся Матвей Сафонов, Игорь Смольников, Юрий Газинский, Евгений Чернов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Алексей Ионов, Эдуард Сперцян, Кайо Панталеан, Тони де Вильена, Магомед-Шапи Сулейманов.

У «Спартака» выйдут следующие игроки: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Лукас Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Виктор Мозес, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

Встреча состоится 24 октября в Краснодаре. Начало — в 19:00.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев объяснил неудачную игру Мозеса в матче с «Химками».